MistÃ©rio: adolescentes desaparecem a caminho da escola

Três adolescentes desapareceram a caminho da escola na semana passada na cidade de Bataguassu. O caso que já foi registrado na Delegacia segue misterioso e com diversas informações desencontradas.

As meninas identificadas como Joyce Leal Ribeiro Costa, 14 anos, Andressa Teodoro, 14 anos, e Kailaine Batista, 13 anos, estudam na mesma série e sala da escola Estadual Peri Martins. As amigas estavam fazendo um trabalho juntas e desapareceram na última quinta-feira (14), ao saírem de casa para ir à escola.

A manicure Ana Marcia Leal Gomes, 35 anos, mãe de Joyce, disse ao JD1 Notícias, que não houve briga ou discussão com a filha. “Ela estava fazendo um trabalho em grupo com a Andressa desde segunda-feira, elas terminaram o trabalho e na quinta, a amiga dela veio em casa para irem juntas. Depois por volta das 15h o diretor da escola avisou que elas não tinham comparecido”.

Ana Marcia explicou que a preocupação é muita, pois, a menina faz tratamento há um ano contra depressão e usa remédios controlados, ela teria tentado suicídio no domingo retrasado. “Ela tomou cinco remédios, depois contou ao tio dela, nós corremos para o hospital onde ela foi socorrida”.

As mães das três garotas estão em desespero e depois de registrarem ocorrência, chegaram a viajar para cidades próximas para tentar a localiza-las.

O pior, segundo Ana Márcia, são pessoas que estão passando trote, ou até mesmo fazendo piadas e tirando sarro da situação, nos perfis do Facebook das mães e enviando mensagens via whatsapp.

“É triste viu, as pessoas não tem consciência da situação da gente, uma das mães tem depressão profunda e excluiu o perfil dela por não aguentar mais o povo com mensagens, dizendo bobagens sobre as meninas”, desabafou Ana Márcia.

Algumas pessoas disseram ter visto as menores em cidades como Presidente Epitácio (SP), Presidente Prudente (SP) e Três Lagoas (MS).

Quem tiver informações sobre o paradeiro das meninas pode entrar em contato com a Polícia ou o Conselho Tutelar mais próximo. Quem preferir também pode entrar em contato direto com a família pelo telefone (67) 9 9675-5689 (Ana Márcia).

