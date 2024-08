Idoso diz não se lembrar de tentar matar morador de rua a tijolada na Júlio de Castilho

Walter Romero Pinheiro, de 61 anos, afirmou que não se lembra de ter cometido a tentativa de homicídio contra um morador de rua, no final da noite desta quarta-feira (7), na Avenida Júlio de Castilho, na Vila Alba, em Campo Grande. Câmera de segurança registrou o momento em que ele desfere duas tijoladas na cabeça da vítima.

No interrogatório prestado para o delegado Caio Macedo, da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), o idoso relatou que não poderia ser ele, pois não era de brigar assim com alguém, muito menos desferir golpes de tijolos.

Ele também disse que não se recorda de nada na noite de quarta-feira, apenas que bebeu no dia e durante a tarde em que foi preso, enquanto estava em um bar. Sobre a vítima, ele ressaltou que já teria sido agredido e roubado em algumas oportunidades, mas que não sabe o nome do homem.

Segundo consta na complementação do boletim de ocorrência, os investigadores visualizaram câmeras de segurança da ação delituosa do suspeito e o encontraram com as mesmas roupas utilizadas no crime. Quando abordado, confessou o crime e ao ser encaminhado para a delegacia, recebeu voz de prisão.

As imagens enviadas para a reportagem mostram primeiramente o suspeito passando em frente a uma conveniência sem nada. Minutos depois, ele retorna com dois tijolos, um em cada mão, e ataca o morador de rua que está dormindo em frente a uma loja de peças de veículos.

Ele desfere várias tijoladas e deixa os objetos dentro do carrinho que seria da vítima. O suspeito, inclusive, sai andando tranquilamente e a situação só é verificada após outro morador de rua alertar um motociclista.

A vítima ficou com ferimento grave na cabeça. O morador de rua permanece internado em estado grave e inconsciente na ala vermelha da Santa Casa.

