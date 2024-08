Suspeito de tentar matar morador de rua com tijolada é preso na Capital

Walter Romero Pinheiro, de 61 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (8) sob a acusação de tentar matar um morador de rua, ainda não identificado, com tijoladas na cabeça na Avenida Júlio de Castilho, região da Vila Alba, em Campo Grande. O fato aconteceu no final da noite de quarta-feira (7).

A prisão foi realizada por policiais da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) e da 7° Delegacia de Polícia Civil, responsável pela área de atuação. O suspeito foi localizado em um bar, também na Vila Alba e na mesma avenida dos fatos.

Segundo consta na complementação do boletim de ocorrência, os investigadores visualizaram câmeras de segurança da ação delituosa do suspeito e o encontraram com as mesmas roupas utilizadas no crime. Quando abordado, confessou o crime e ao ser encaminhado para a delegacia, recebeu voz de prisão.

As imagens enviadas para a reportagem mostram primeiramente o suspeito passando em frente a uma conveniência sem nada. Minutos depois, ele retorna com dois tijolos, um em cada mão, e ataca o morador de rua que está dormindo em frente a uma loja de peças de veículos.

Ele desfere várias tijoladas e deixa os objetos dentro do carrinho que seria da vítima. O suspeito, inclusive, sai andando tranquilamente e a situação só é verificada após outro morador de rua alertar um motociclista.

A vítima ficou com ferimento grave na cabeça. O morador de rua permanece internado em estado grave e inconsciente na ala vermelha da Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.

