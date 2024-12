Idoso é agredido em assalto em Miranda e ladrão é preso em Campo Grande

Ladrão, de 23 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (11), horas após ter cometido um assalto em uma residência e agredido um idoso, de 73 anos, na cidade de Miranda. O criminoso foi preso nas imediações da antiga rodoviária de Campo Grande por uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o roubo aconteceu por volta das 5h30 da manhã, quando a vítima foi ao banheiro e o ladrão invadiu a residência, chegando a estrangular o idoso, enquanto exigia quantias em dinheiro.

Na residência, a vítima guardava R$ 1,8 mil, que foram levadas pelo criminoso sob ameaça de morte. Após cometer o assalto, o bandido contratou um táxi em Miranda e seguiu até as imediações da antiga rodoviária de Campo Grande.

Enquanto a ocorrência era confeccionada na Delegacia de Polícia Civil de Miranda logo na sequência do crime, policiais do Setor de Investigações Gerais, em contato com outras equipes, empregaram esforço imediato para captura do suspeito.

Ainda pela manhã, por volta das 10h, o GOI conseguiu prender em flagrante o ladrão na antiga rodoviária da capital. O acusado ainda estava com parte da quantia que havia sido subtraída da residência do idoso.

Após a prisão, o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda para os procedimentos de praxe.

