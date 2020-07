Idoso é ameaçado ter cabeça decepada por inquilino

Um idoso, 63 anos, foi ameaçado de ter a cabeça decepada por um inquilino, após ter ajudado o amigo do autor a serrar um cadeado para entrar na casa em os dois moravam juntos. O caso ocorreu nesta segunda-feira (13), no bairro Amambaí, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou ser proprietária de algumas quitinetes na capital, uma delas foi alugada para um homem que morava no local junto com um amigo.

O inquilino se ausentou do imóvel por um dia, o rapaz que morava junto com ele chegou na residência e a encontrou trancada com um cadeado, ele tentou arrombar a porta para entrar na casa.

Ao ver a ação, o proprietário e vítima, ofereceu ajuda sugerindo que seria melhor serrar o cadeado para evitar danos na porta e emprestou uma serra para o amigo do inquilino, que serrou o cadeado e entrou na casa normalmente.

Quando voltou para casa, o inquilino percebeu o cadeado serrado e ameaçou o proprietário do local, dizendo que ele não deveria ter ajudado o rapaz, o inquilino também disse que sumiram abjetos da casa e por isso iria decepar a cabeça do proprietário.

A vítima relatou à polícia que só ajudou o rapaz, pois os dois moravam juntos na casa.

