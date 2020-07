Jovem é morto com tiro no rosto ao tentar defender tia de assassino

Saiba Mais Polícia Homem é executado em sorveteria da fronteira

Um jovem, 18 anos, foi morto com um tiro no rosto após tentar defender sua tia de assassinos que invadiram a casa dos familiares com o objetivo de executar o dono do imóvel. O caso ocorreu nesta segunda-feira (13), em Mundo Novo.

De acordo com o site local “TV Sobrinho”, dois homens chegaram de moto na casa, um deles, armado, entrou na residência com o objetivo de executar o tio da vítima. Ao encontrarem o alvo, os dois começaram a lutar, mas o tio conseguiu escapar e fugiu pulando o muro do local.

Com a fuga, o assassino segurou a tia da vítima e esposa do alvo, o jovem saiu do banheiro e tentou defender a familiar, momento em que foi baleado no rosto. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no caminho do hospital.

O verdadeiro alvo

O tio da vítima, que lutou com o assassino e fugiu, seria o verdadeiro alvo dos assassinos, conforme aponta a Polícia Civil que investiga o caso.

O tio é monitorado pela justiça com uma tornozeleira eletrônica e saiu da penitenciária há um tempo.

Saiba Mais Polícia Homem é executado em sorveteria da fronteira

Deixe seu Comentário

Leia Também