Idoso é preso por agredir a esposa com golpes de facão no pescoço e nos braços

Idoso, de 74 anos, foi preso após agredir a esposa, de 58 anos, com golpes de facão durante a noite de segunda-feira (24), em Brasilândia.

Conforme as informações policiais, depois de conseguir escapar do companheiro, a vítima procurou ajuda na delegacia da cidade. Ela então detalhou aos policiais que foi atacada pelo idoso durante uma discussão.

Por conta disso, ele a ameaçou de morte e a feriu com golpes de facão no pescoço e nos braços. Diante dos fatos narrados, a equipe policial imediatamente iniciou busca e conseguiu capturar o autor, apreendendo também o facão utilizado no crime.

O idoso negou as acusações, afirmando que a mulher se feriu sozinha. Ele foi autuado por lesão corporal dolosa e ameaça no contexto de violência doméstica, podendo enfrentar acusações mais graves, como tentativa de homicídio, dependendo do andamento do inquérito policial.

A autoridade policial não estabeleceu fiança e o idoso será submetido a uma audiência de custódia.

