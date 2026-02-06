Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Com tornozeleira, idoso espanca cachorra com pedaço de pau em Alcinópolis

Ele já responde por um crime de violência doméstica e medida protetiva de urgência

06 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Cachorra estava com ferimentos no rostoCachorra estava com ferimentos no rosto   (Divulgação/PCMS)

Idoso, de 74 anos, foi preso em flagrante durante a quinta-feira, dia 5, após ser acusado de maus-tratos a animais em Alcinópolis. Ele teria agredido uma cadela com pedaços de pau.

O caso foi denunciado por uma vizinha, que alegou que o homem não estava cuidando adequadamente da cachorra.

Segundo informações da Polícia Civil, o idoso chegou a ameaçar a vizinha e na frente dela, passou a agredir o animal com pedaço de pau, além de arrastar para a casa, mesmo sob protestos da vizinha.

Com a denúncia, a equipe da Polícia Civil de Alcinópolis efetuou diligências e logrou êxito em prender o suspeito em flagrante.

Ele responderá por ameaça e maus-tratos a cachorro e passará por audiência de custódia que definirá se ficará ou não preso. O animal, ficou lesionado e está passando por atendimento veterinário.

O suspeito já estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica por crime relacionado à violência doméstica e medida protetiva de urgência.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil
Polícia
Mulher é presa em flagrante por tortura contra criança de 4 anos em Rio Verde
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado
Polícia
Feto é encontrado morto em caixa de bombom em Três Lagoas
Caso foi registrado na Delegacia de Rio Verde
Polícia
Criança de 4 anos é resgatada com machucados e suspeita de abuso em Rio Verde
Cédulas de dinheiro
Polícia
Homem diz ter sido dopado e roubado dentro da própria casa em Dourados
Robôs aspiradores e TV Box avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em Aral Moreira
Polícia
Robôs aspiradores e TV Box avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em Aral Moreira
Depac Dourados
Polícia
Jovem é agredido na cabeça com pedaço de cano em Dourados
Conversas em rede social com apologia a ataques escolares são alvo de investigação em MS
Polícia
Conversas em rede social com apologia a ataques escolares são alvo de investigação em MS
Homem ameaça matar ex e é alvo de operação em Campo Grande
Polícia
Homem ameaça matar ex e é alvo de operação em Campo Grande
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Mesmo com risco de alagamento, família se recusa a sair de casa em Aquidauana
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem invade hotel para furtar fios e acaba preso no Centro de Campo Grande

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital