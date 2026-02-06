Com tornozeleira, idoso espanca cachorra com pedaço de pau em Alcinópolis

Idoso, de 74 anos, foi preso em flagrante durante a quinta-feira, dia 5, após ser acusado de maus-tratos a animais em Alcinópolis. Ele teria agredido uma cadela com pedaços de pau.

O caso foi denunciado por uma vizinha, que alegou que o homem não estava cuidando adequadamente da cachorra.

Segundo informações da Polícia Civil, o idoso chegou a ameaçar a vizinha e na frente dela, passou a agredir o animal com pedaço de pau, além de arrastar para a casa, mesmo sob protestos da vizinha.

Com a denúncia, a equipe da Polícia Civil de Alcinópolis efetuou diligências e logrou êxito em prender o suspeito em flagrante.

Ele responderá por ameaça e maus-tratos a cachorro e passará por audiência de custódia que definirá se ficará ou não preso. O animal, ficou lesionado e está passando por atendimento veterinário.

O suspeito já estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica por crime relacionado à violência doméstica e medida protetiva de urgência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também