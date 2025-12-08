Menu
Polícia

Idoso esfaqueia colega de trabalho após desentendimento em bar de Sidrolândia

Ele não teria gostado de ficar de fora de um serviço no qual a vítima teria participado

08 dezembro 2025 - 11h23
Faca usada no crimeFaca usada no crime   (Divulgação/PM)

Idoso, de 61 anos, foi preso em flagrante no começo da noite deste domingo, dia 7, após esfaquear um colega de trabalho, de 61 anos, durante um desentendimento em um bar, no bairro São Bento, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

O desentendimento aconteceu após o agressor não ter gostado de ficar de fora de um serviço, no qual a vítima teria participado. Eles trabalham com carga e descarga.

Segundo informações do boletim de ocorrência, descontente com a não participação no serviço, o idoso teria se apossado de uma faca e partiu para cima da vítima, desferindo uma faca na região do abdômen.

Duas pessoas que estavam no bar interviram na situação e tomaram a faca do agressor, que fugiu e se escondeu em uma residência. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a unidade hospitalar da cidade.

A Polícia Militar foi comunicada dos fatos e durante diligências, a equipe da Força Tática conseguiu encontrar a casa do suspeito, que ao ser chamado, saiu com a esposa e confessou que desferiu a facada na vítima.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

