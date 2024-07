Idoso leva paulada na cabeça do 'amigo de longa data' em Campo Grande

Idoso, de 75 anos, identificado apenas como Pelegrino, levou uma paulada na cabeça, durante a noite desta segunda-feira (1°), após ter uma discussão com seu "amigo de longa data" Romulo, que fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar, na residência que fica no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que os dois estavam na mesma residência e em determinado momento, ambos tiveram uma discussão e logo na sequência, o suspeito se apossou de um pedaço de madeira e desferiu a pancada na cabeça do idoso.

O golpe causou um corte na cabeça da vítima, que precisou ser encaminhada para atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, pois se tratava de uma pessoa de idade.

A Polícia Militar esteve no local, chegou a conversar com o idoso, mas não conseguiu mais detalhes sobre o suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

