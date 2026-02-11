Menu
Polícia

Idoso morre ao engasgar com pedaço de carne em Dourados

Ele chegou a ser socorrido e ficar internado, mas não resistiu as lesões causadas pelo engasgo

11 fevereiro 2026 - 15h11Brenda Assis
Ilustrativa

Vilmar Rodrigues Oliveira, de 62 anos, morreu após se engasgar com um pedaço de carne em Dourados, na tarde desta terça-feira (10).

Conforme o site Dourados News, Vilmar estava em sua residência, localizada na Rua Continental, no Jardim Piratininga, quando acabou se engasgando.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico especializado, pois estava com complicações decorrentes do episódio.

Apesar dos cuidados recebidos na unidade de saúde, o homem não resistiu e morreu. O caso foi registrado pelas autoridades como morte decorrente de causa acidental.

