Idoso morre ao engasgar com pedaço de carne em Dourados

Vilmar Rodrigues Oliveira, de 62 anos, morreu após se engasgar com um pedaço de carne em Dourados, na tarde desta terça-feira (10).
Conforme o site Dourados News, Vilmar estava em sua residência, localizada na Rua Continental, no Jardim Piratininga, quando acabou se engasgando.
Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico especializado, pois estava com complicações decorrentes do episódio.
Apesar dos cuidados recebidos na unidade de saúde, o homem não resistiu e morreu. O caso foi registrado pelas autoridades como morte decorrente de causa acidental.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem é preso por maus-tratos a 18 cachorros em Nova Alvorada do Sul
Polícia
VÍDEO: Castração ilegal de gato é investigada em Dourados
Polícia
Discussão e briga termina com jovem esfaqueado no Jardim Nhanhá
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Polícia
Atiradores se passam por policiais e tentam matar jovem a tiros em Campo Grande
Polícia
Moto com várias multas é apreendida após dupla tentar fugir da Força Tática na Capital
Polícia
Falso líder religioso é preso por estuprar mulheres em 'limpeza espiritual'
Polícia
Deslizamento de terra mata criança de 5 anos em Barra Mansa
Polícia
Suspeito de manter idosos em cárcere durante assalto é preso em Campo Grande
Polícia