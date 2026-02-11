Idoso morre ao engasgar com pedaço de carne em Dourados

Vilmar Rodrigues Oliveira, de 62 anos, morreu após se engasgar com um pedaço de carne em Dourados, na tarde desta terça-feira (10).

Conforme o site Dourados News, Vilmar estava em sua residência, localizada na Rua Continental, no Jardim Piratininga, quando acabou se engasgando.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico especializado, pois estava com complicações decorrentes do episódio.

Apesar dos cuidados recebidos na unidade de saúde, o homem não resistiu e morreu. O caso foi registrado pelas autoridades como morte decorrente de causa acidental.

