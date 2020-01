Imagem forte - Mulher mata a pauladas cadela que estava à procura de comida

A cadelinha, Miska, foi morta a pauladas por uma mulher neste sábado (11) no bairro Portal do Panamá. A criminosa foi denunciada pelo Abrigo dos Bichos, uma Ong (Organização Não Governamental) que atua em Campo Grande.

De acordo com a postagem da Ong feita em sua página oficial do Facebook, a cadelinha foi morta depois que revirou o lixo da senhora. “Mais um crime de maus-tratos, desta vez, contra uma pobre e pequena cadelinha faminta à procura do que comer”, disse.

Conforme denunciado na página, a cadelinha teve o maxilar quebrado depois de ser agredida. Os responsáveis pela Ong foram até a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat) nesta segunda-feira (13) para denunciar a criminosa.

Conforme os membros do Abrigo dos Bichos, a mulher será processada para ressarcir a ONG por todos os gastos com a cadelinha, que estava internada na Bourgelat. Mesmo recebendo todos os tratamentos necessários, Miska não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo (12).

“Como sabem, estamos com imensos gastos com o Caso dos 40 Cães apreendidos pela DECAT e pelo CCZ, em 23/09/19, sendo que muitos estão em tratamento ainda”, informou a Ong em sua página.

