Imagens fortes - Jovem é agredido com ferro: "Iam me matar por ser gay”

Sarah Chaves, com informações do CNNews

Saiba Mais Polícia Adolescente marca encontro e acaba morto em emboscada

Um caso de homofobia ocorreu na tarde de sexta-feira (3), com o jovem identificado apenas como Edu Alves, que foi espancado com uma barra de ferro, em Fortaleza no Ceará.

Em seu stories no Instagram, Edu conta que foi vítima da violência quando estava indo para o trabalho. “Disseram que ia me matar por eu ser gay, abriram minha cabeça com um ferro de tanta porrada, aceleraram o carro e me jogaram para fora", escreveu.

O jovem relata que nunca imaginou que algo dessa natureza pudesse acontecer com ele. Após a agressão, ele foi socorrido e se recupera.

Saiba Mais Polícia Adolescente marca encontro e acaba morto em emboscada

Deixe seu Comentário

Leia Também