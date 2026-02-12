Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida

Um incêndio destruiu uma residência na manhã desta quinta-feira (12), na Rua Vinte e Um, no bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e combateram as chamas. O fogo consumiu completamente o interior do imóvel e comprometeu a estrutura, com risco de o teto ceder.

As causas do incêndio não chegaram a ser divulgadas pelas autoridades. Além disso, as equipes também não detalharam se alguém ficou ferido.

