Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida

Um incêndio destruiu uma residência na manhã desta quinta-feira (12), na Rua Vinte e Um, no bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande.
De acordo com as informações iniciais, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e combateram as chamas. O fogo consumiu completamente o interior do imóvel e comprometeu a estrutura, com risco de o teto ceder.
As causas do incêndio não chegaram a ser divulgadas pelas autoridades. Além disso, as equipes também não detalharam se alguém ficou ferido.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
VÍDEO: Incêndio atinge usina de Nova Alvorada do Sul
Polícia
Mulher é presa suspeita de atirar contra casa no Jardim Campo Nobre
Polícia
Menino de 9 anos é socorrido pelos bombeiros após ficar com anel preso no dedo em Corumbá
Polícia
Foragido por homicídio em 1999 é preso em Campo Grande
Polícia
Taxista que estava desaparecido desde terça é encontrado morto em Sidrolândia
Polícia
Dois homens são presos por tráfico e resistência após confusão com a PM em Campo Grande
Polícia
Mulher é esfaqueada na mão durante ataque em Dourados
Polícia
Suspeito sai de Coxim para tentar matar homem em Sonora, mas é preso pela polícia
Polícia
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Polícia