Indígena é assassinado com tiro na nuca enquanto catava latinhas na fronteira

Um indígena, ainda não identificado, foi morto a tiros durante a manhã de domingo (20) em uma das ruas do Bairro Jardim Aurora, localizado em Pedro Juan Cabellero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. A vítima catava latinhas no momento em que foi morta.

Conforme as informações do site Ponta Porã News, testemunhas contaram que a vítima estava catando latinhas na rua quando um carro de cor branca se aproximou do homem. O autor então efetuou três disparos.

O indígena chegou a tentar fugir, mas acabou sendo atingido na região da nuca, morrendo ainda no local do crime.

Nas intermediações do assassinato, as equipes periciais encontraram três cápsulas de pistola 9 milímetros. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

