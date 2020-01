Índigena é assassinado por seu vizinho com barra de ferro

O indígena, Antonio Dias Benites, 29 anos, também conhecido como Tonico, morreu na noite dessa quarta-feira (1º) no interior da Aldeia Bororó, município de Dourados, após ser atingido por uma lança de ferro lançada por seu vizinho durante uma discussão entre os dois.

De acordo com a mãe do autor, Felicia Quevedo Vilhalva, 47 anos, Tonico e o autor do crime, identificado como Janio Vilhalva Ramires, 23 anos, estavam bebendo juntos na residência até se desentenderem, o motivo permanece desconhecido, e começarem uma discussão.

Durante o desentendimento, Janio se irritou e pegou uma barra de ferro de construção pontiaguda e cravou no lado esquerdo do peito de Antonio, que correu para pedir socorro, mas devido à gravidade do ferimento, morreu a poucos metros do local da briga.

Logo após o crime, o autor fugiu para o interior da aldeia. Ele está sendo procurado por membros da comunidade local e pelas autoridades.

Deixe seu Comentário

Leia Também