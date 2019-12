Indígena é encontrado morto após três dias desaparecido

Sarah Chaves, com informações do MS em Foco

O jovem indígena Wellington Romeiro Lopes, 19 anos, da Aldeia Guassú Ty em Aral Moreira que desapareceu há três dias, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (18), na rotatória de acesso a Vila Marques na MS 165.

De acordo com informações, ele teria saído no domingo da fazenda em que trabalhava em Ibiporã, do lado paraguaio da fronteira, para comprar cerveja e não foi mais visto.

Segundo informações dos familiares que trabalhvam com ele, quando Wellington deixou a fazenda chovia muito e isso pode ter contribuído para o acidente. O corpo dele vai passar por necropsia e a perícia deve determinar a causa da morte.

