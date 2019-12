Homem que estava desaparecido é encontrado morto em mata

José Zogomar dos Santos Alianda, 45 anos, foi encontrado morto na quinta-feira (12) em uma mata, as margens da estrada do Cadeado, em Rio Brilhante.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima estava desaparecida desde domingo (8) e foi um popular que encontrou o corpo de José e ligou para a polícia. Ao lado do corpo havia uma corda e uma camiseta com marcas de queimado. No corpo, apenas uma camiseta e a cueca abaixada nos pés. O short que José usava estava há aproximadamente 20 metros do corpo.

Havia ainda duas perfurações na parte de trás da perna direita, porém não foi possível precisar qual instrumento foi usado para causar os ferimentos, por causa do avançado estado de decomposição.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados. O caso é tratado como assassinato. As investigações apontam que José tinha uma rixa com outra pessoa já identificada pela polícia, que pode ter sido o autor ou o mandante do crime. Ele ainda não foi localizado.

