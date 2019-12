Marie Fredriksson vocalista do Roxette morre vítima de câncer

Sarah Chaves, com informações do G1

A vocalista sueca da banda Roxette, Marie Fredriksson, morreu aos 61 anos, na segunda-feira (9), segundo informações da nota publicada pelo empresário da cantora na manhã desta terça-feira (10).

O empresário de Marie, disse que ela enfrentou "17 anos de uma longa batalha contra o câncer".

O companheiro de banda, Per Gessle, integrante do Roxette, lamentou a morte de Marie em uma mensagem publicada nas redes sociais. "Não tanto tempo atrás, passávamos dias e noites em meu pequeno apartamento compartilhando sonhos impossíveis. Estou honrado de ter compartilhado seu talento e generosidade. As coisas nunca mais serão as mesmas."

A cantora era casada com Mikael Bolyos e tinha dois filhos, Josefin e Oscar. Através do comunicado, a família pediu respeito neste momento de dor. O funeral da cantora será reservado apenas a familiares próximos.

Carreira

Marie nasceu em 30 de maio de 1958, na Suécia, e iniciou sua carreira em 1984, quando se tornou amiga de seu então futuro companheiro de banda no Roxette, Per Gessle dois anos depois.

Em 2002, Marie foi diagnosticada com um severo câncer no cérebro e passou por um longo tratamento. Em 2009, a cantora fez uma volta gradual aos palcos, seguindo com seus compromissos musicais e encontros com fãs até 2016, quando os médicos lhe pediram para interromper a turnê e se dedicar aos cuidados com a saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também