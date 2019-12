Policial fica ferido e viatura é apedrejada em ataque indígena

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Terminou com um policial ferido e uma viatura da Força Tática apedrejada e danificada um atendimento a um indígena esfaqueado na noite de domingo (15) na Aldeia Bororó, próximo a região de conflito, no Norte de Dourados.

De acordo com o Dourados News nesta manhã (16), socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender o caso e solicitaram apoio à Polícia Militar, já que o clima de tensão é grande no local.

Ao chegarem, grupo de indígenas teria começado a atacar os veículos oficiais com pedras. Um policial que realizava a escolta acabou atingido na cabeça e precisou de atendimento. A viatura da Força Tática teve o vidro traseiro quebrado e várias avarias na lataria.

Essa não é a primeira vez que fato do tipo é registrado. No dia 3 de dezembro indígenas tentavam impedir o plantio em uma das áreas rurais da região.

Houve ameaça a funcionários do local e a Polícia Militar chegou a ser acionada. De acordo com boletins de ocorrência registrados no dia, aproximadamente 40 índios acampados na região atacaram quatro tratores e oito funcionários da propriedade.

A Polícia Militar foi acionada e chegou à região na tentativa de acalmar os ânimos, porém, o confronto ocorreu e três viaturas tiveram os vidros quebrados. Logo em seguida os indígenas saíram e não houve presos.

Os conflitos na região vêm ocorrendo há meses e tem preocupado tanto os órgãos de segurança pública, quanto moradores das proximidades, principalmente diante das constantes possibilidades de confronto.

Deixe seu Comentário

Leia Também