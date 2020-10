Indígena morre durante partida de futebol em aldeia de MS

Polícia Homem não aceita separação, mata a ex e comete suicídio

Polícia Jovem se entrega a polícia após tentar matar colega no Estrela do Sul

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados que irá aguardar resultados de exames para saber as circunstâncias da morte.

Conforme a mãe da vítima, alguns parentes avisaram que Marquinho estava jogando bola com seu irmão, quando ele disse que iria descansar embaixo de uma árvore. Depois de algum tempo, foram a chamar a vítima, que já estava sem vida.

Marquinho Dito Concianza, de 35 anos, morreu após passar mal durante jogo de futebol em aldeia no distrito de Panambizinho, que fica em Dourados, a 215 km de Campo Grande. O caso é tratado pela polícia como morte a esclarecer.

Cidade Pais podem economizar até 157% no dia das crianças