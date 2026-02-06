Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Minas Gerais

Conhecido pelo bordão "sextou, bebê", tinha um corte na região da nuca e uma marca roxa no pescoço

06 fevereiro 2026 - 18h29Brenda Assis     atualizado em 06/02/2026 às 18h49

O influenciador Henrique Maderite morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (6), no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ele era conhecido pelo seu bordão "Sextou, bebê! Meio-dia, quem fez, fez". 

Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi acionada por meio da rede de vizinhos protegida e encontrou Maderite já sem vida na Estrada do Maracujá, local onde funciona o Haras Henrique Maderite.

De acordo com informações preliminares levantadas no local, os policiais relataram a presença de sangramento em um dos ouvidos, um corte na região da nuca e uma marca roxa no pescoço da vítima. A perícia foi acionada e vai apurar as circunstâncias da morte.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o influenciador teria sofrido um infarto fulminante. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre a causa do óbito, que depende da conclusão dos exames periciais.

O caso será investigado.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia da Mulher em Naviraí
Polícia
Homem é preso por sequestrar e ameaçar matar esposa em Naviraí
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas
Polícia
Mulher é agredida com golpes de barra de ferro ao tentar separar briga em MS
Idoso desaparece e preocupa família em Dourados
Polícia
Idoso desaparece e preocupa família em Dourados
Agrônomo que matou rapaz em churrascaria é mantido preso em Cassilândia
Polícia
Agrônomo que matou rapaz em churrascaria é mantido preso em Cassilândia
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Homem surta após término do namoro, ameaça matar ex e tirar a própria vida no Coophavilla
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado
Polícia
Sumido desde sábado, idoso é encontrado em avançado estado de decomposição em Três Lagoas
Corpo de Bombeiros levou a jovem para o hospital
Polícia
Drogada, jovem usa tesoura para ameaçar vizinhos de morte em Nova Andradina
Isabelly desapareceu no dia 17 de dezembro
Interior
Família segue na busca por garota desaparecida há quase dois meses em Sidrolândia
Santa Casa de Corumbá
Polícia
Irmãos brigam e um vai parar no hospital ferido a tiros em Corumbá
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Polícia
Envolvido na morte de Vandermárcio é preso em casa em Campo Grande

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital