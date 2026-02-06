Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Minas Gerais

O influenciador Henrique Maderite morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (6), no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ele era conhecido pelo seu bordão "Sextou, bebê! Meio-dia, quem fez, fez".

Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi acionada por meio da rede de vizinhos protegida e encontrou Maderite já sem vida na Estrada do Maracujá, local onde funciona o Haras Henrique Maderite.

De acordo com informações preliminares levantadas no local, os policiais relataram a presença de sangramento em um dos ouvidos, um corte na região da nuca e uma marca roxa no pescoço da vítima. A perícia foi acionada e vai apurar as circunstâncias da morte.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o influenciador teria sofrido um infarto fulminante. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre a causa do óbito, que depende da conclusão dos exames periciais.

O caso será investigado.

