Menu
Menu Busca terça, 31 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Investigação revela sequência de homicídios interligados em Anastácio

Um dos suspeitos de matar casal morreu em confronto com a Polícia Militar; mulher, mandante do crime, foi presa

31 março 2026 - 11h23Vinicius Costa
David foi morto com golpes de facaDavid foi morto com golpes de faca   (Portal JNE)

Os três homicídios registrados em Anastácio na última semana foram elucidados pela Polícia Civil, conforme nota divulgada nesta terça-feira, dia 31. Trata-se da mesma cadeia de eventos, pois dois dos crimes cometidos foram encomendados por Maria de Fátima Luzni Fernandes, dia 26, atualmente presa.

Ela é quem contratou pessoas para assassinar o casal Maria Clair Luzini, de 46 anos, e Vilson Fernandes Cabral, de 50 anos. O crime foi cometido na quinta-feira, dia 26, mas os corpos foram encontrados somente no sábado, dia 29. Um dos envolvidos no homicídio, David Vareiro Machado, de 24 anos, foi assassinado no dia seguinte, na sexta-feira, dia 27.

Segundo a Polícia Civil, David acabou sendo morto no dia seguinte, após cobrar o pagamento do serviço. O segundo envolvido no crime contra o casal foi identificado como Wellington dos Santos Vieira, de 27 anos, que foi morto durante um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, dia 31.

O companheiro de Maria de Fátima, Wendebrson Haly Matos da Silva, teve participação confirmada na morte de David. Há ainda fortes indícios de que ele também tenha atuado como mandante no homicídio do casal. Ele, no entanto, ainda segue foragido.

A motivação do crime contra o casal ainda está sendo investigada.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Quantia em dinheiro apreendida durante a operação
Transparência
Investigação do Gaeco aponta esquema de favorecimento em prefeitura de MS
Itens foram apreendidos e foram levados para a Receita Federal
Polícia
Polícia apreende mais de R$ 1,3 milhão em mercadorias ilegais em duas cidades de MS
Diversas peixarias foram fiscalizadas
Polícia
Polícia Civil e Iagro fiscalizam peixarias de Campo Grande contra venda irregular
Polícia investiga o que provocou o acidente
Polícia
Idosa morre em grave acidente entre moto e carro na MS-379, em Douradina
Depac Dourados
Polícia
Armado com foice, homem ameaça matar primo em aldeia de Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
Polícia
Mulher é agredida e estrangulada pelo companheiro em Naviraí
Vídeo: Atropelamento interdita Arthur Jorge no horário de pico na Capital
Polícia
Vídeo: Atropelamento interdita Arthur Jorge no horário de pico na Capital
Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Homem é preso em flagrante por perseguição contra ex-esposa em Paranhos
Sangue ficou pela rua | Imagem ilustrativa
Polícia
Briga de irmãos termina com um preso e outro gravemente ferido no Coophatrabalho
VÍDEO: Câmera flagrou batida entre bicicleta e ônibus que deixou adolescentes gravemente feridas
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou batida entre bicicleta e ônibus que deixou adolescentes gravemente feridas

Mais Lidas

VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Polícia
VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Polícia
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada
Polícia
Bebê morre após ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Polícia
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva