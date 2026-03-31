Investigação revela sequência de homicídios interligados em Anastácio

Os três homicídios registrados em Anastácio na última semana foram elucidados pela Polícia Civil, conforme nota divulgada nesta terça-feira, dia 31. Trata-se da mesma cadeia de eventos, pois dois dos crimes cometidos foram encomendados por Maria de Fátima Luzni Fernandes, dia 26, atualmente presa.

Ela é quem contratou pessoas para assassinar o casal Maria Clair Luzini, de 46 anos, e Vilson Fernandes Cabral, de 50 anos. O crime foi cometido na quinta-feira, dia 26, mas os corpos foram encontrados somente no sábado, dia 29. Um dos envolvidos no homicídio, David Vareiro Machado, de 24 anos, foi assassinado no dia seguinte, na sexta-feira, dia 27.

Segundo a Polícia Civil, David acabou sendo morto no dia seguinte, após cobrar o pagamento do serviço. O segundo envolvido no crime contra o casal foi identificado como Wellington dos Santos Vieira, de 27 anos, que foi morto durante um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, dia 31.

O companheiro de Maria de Fátima, Wendebrson Haly Matos da Silva, teve participação confirmada na morte de David. Há ainda fortes indícios de que ele também tenha atuado como mandante no homicídio do casal. Ele, no entanto, ainda segue foragido.

A motivação do crime contra o casal ainda está sendo investigada.

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