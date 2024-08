Investimento ajuda Agepen a aumentar capacidade de monitoramento em MS

Luiz Vinicius, com informações da Assessoria

Com um investimento de mais de R$ 19 milhões, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) terá agora uma tecnologia de ponta que ampliará o sistema de monitoramento eletrônico em Mato Grosso do Sul.

A tecnologia visa aprimorar o controle sobre indivíduos em cumprimento de penas alternativas e proporcionar maior segurança para as vítimas de violência doméstica. A inovação permite que a Polícia Penal monitore os usuários das tornozeleiras eletrônicas em tempo real, com alertas automáticos em caso de violação das condições estabelecidas.

Se um monitorado se afastar de áreas restritas ou tentar remover o dispositivo, o sistema gera alertas imediatos para as autoridades competentes.

Além disso, o sistema inclui o botão do pânico destinado a vítimas de violência doméstica. Ao acionar o dispositivo, a vítima emite um alerta que ativa uma resposta rápida das autoridades, potencialmente evitando situações de perigo iminente.

Com uma vigência de 12 meses, o novo contrato permitirá o monitoramento eletrônico de até 5.651 pessoas, representando um incremento de 60% na capacidade do serviço ofertado.

Esta expansão inclui a aquisição de 2.117 dispositivos de rastreamento, dos quais 146 serão usados especificamente para monitorar agressores que estão sujeitos às medidas da Lei Maria da Penha, não impedindo que outros também sejam aplicados para este serviço.

