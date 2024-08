Irmãos tentaram se esconder no banheiro antes de serem executados no Danúbio Azul

Saiba Mais Polícia AGORA: Dois homens são mortos dentro de residência no Danúbio Azul

Foram identificados como Matheus da Silva Pereira, de 25 anos, e Paulo Henrique Ramires Pereira, de 31 anos, os dois homens executados dentro de uma residência no final da noite desta segunda-feira (12), no Danúbio Azul, em Campo Grande. Eles eram irmãos e tentaram usar o banheiro como esconderijo, mas sem sucesso.

Uma terceira pessoa também teria ficado ferida no atentado, porém, ela conseguiu fugir e pedir socorro, sendo posteriormente socorrida pelo Corpo de Bombeiros, no entanto, ela não corre risco de morte.

Segundo detalhes revelados pela delegada Joilce Ramos, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, pelo menos duas pessoas chegaram a pé e invadiram a residência e foi observado que foram efetuados de 12 a 13 disparos contra as vítimas.

Após o crime, eles saíram correndo da casa e a suspeita é que um terceiro indivíduo estaria na esquina da rua esperando por eles para dar continuidade na fuga. A princípio, apenas uma arma teria sido usada na execução.

Ainda conforme as informações repassadas pela delegada, uma das vítimas estava acordada no momento do crime e tentou utilizar uma porta como proteção. Durante a perícia, foi observado diversas perfurações no objeto.

Após tentar se proteger, eles correram para um banheiro e lá, foram executados com diversos tiros. Eles foram encontrados de mãos dadas.

A Polícia Civil investiga o caso, principalmente para entender a motivação e a autoria do crime de duplo homicídio.

