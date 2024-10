JD1TV: Adriane diz que "Davi venceu a batalha contra Golias"

A candidata, Adriane Lopes (PP), foi para o TRE (Tribunal Regional Eleitora) para comemorar a ida para o segundo turno das Eleições Municipais de 2024. Ela chegou ao local acompanhada da vice-prefeita Dr. Camilla, a senadora Tereza Cristina, o marido e os filhos.

Para a imprensa, a candidata reforçou o fato de ter ficado em primeiro lugar neste domingo. “As pesquisas todas, de todo o tempo, todo o sistema dizia que não. Mas eu agradeço as pessoas que nos deram seu voto de confiança, a minha vice que está ao meu lado agora e me inspira”, disse.

Adriane recapitulou ainda tudo que veio afirmando durante a campanha, ao frisar que ‘dois anos é pouco tempo para fazer a diferença e governar’. Agora a candidata se diz confiante para o segundo turno, uma vez que ‘venceu a primeira batalha’.

“Amanhã é dia de começar a trabalhar de novo, ir para cima. Davi venceu a batalha contra Golias com a inteligência, não com a força. E é assim que a gente quer vencer”, comentou a atual prefeita de Campo Grande.

Quando questionada sobre possíveis alianças, em uma especulação de chamar o terceiro colocado Beto Pereira para ‘seu lado’, Adriane se limitou a dizer que “agora é o momento de sentar e conversar, para construir novas alianças”. Quem ficará responsável pelas articulações políticas é Tereza Cristina.

A senadora afirmou que irá conversar com todo mundo. “A política, é a arte de construir, de dialogar. Aí depois nós vamos dizer qual vai ser a estrutura, o que é que nós estamos pensando aí para o segundo turno”, explicou.

Veja a entrevista completa: