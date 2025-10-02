JD1TV AGORA: Casal morre carbonizado em casa do Monte Castelo

Brenda Assis e Vinicius Santos atualizado em 02/10/2025 às 21h44

Um casal, que não teve o nome divulgado, morreu carbonizado durante a noite desta quinta-feira (2), na Rua Rio Pardo, localizada no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. A suspeita inicial é que a mulher tenha sido assassinada pelo ex-companheiro, que pode ter tirado a própria vida.

Conforme o apurado pela reportagem, os dois estariam em processo de separação, sendo que hoje tiveram uma briga durante o dia.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o caso, quando acharam o corpo do homem dentro de uma caminhonete, já carbonizado. O da mulher estava dentro do imóvel, completamente queimado.

Por conta do incêndio, o telhado da casa desabou. Neste momento, a área está sendo isolada pelas equipes da Polícia Militar, enquanto aguarda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Na residência as autoridades encontraram uma faca, que estaria com marcas de sangue. Apensar as investigações poderão confirmar a hipótese do feminicídio.

