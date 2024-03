JD1TV AGORA: Mulher Ã© atingida por bala perdida e morre durante execuÃ§Ã£o na Capital

Duas pessoas acabaram morrendo durante um tiroteio na Praça do bairro Estrela do Sul, localizado na região norte de Campo Grande, na noite deste domingo (3).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o alvo dos disparos era o rapaz, de 20 anos, identificado como Wanderson Matheus Vieira de Araújo, vulgo 'Ximba'. Que já havia sofrido uma tentativa de homicídio há pouco tempo no mesmo local.

Hoje, dois homens de moto passaram pela praça, efetuando os disparos contra o jovem. Em veículos diferentes, um deles usava um bag de entregador quando se aproximou e efetuou os tiros.

A equipe da Romu da Guarda Civil Metropolitana, primeira a chegar no local, informou que a mulher baleada foi identificada como Luana Azevedo Silva. Ela estava tentando defender o filho, que brincava na praça, quando foi atingida na cabeça por uma bala perdida. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a prestar os primeiros socorros a ela, mas a mulher acabou não resistindo e faleceu.

Populares acompanharam toda a dinâmica, assim como a constatação de óbito e o atendimento das equipes de socorro e policiais ao caso. A Polícia Militar está no local, fazendo o atendimento inicial da ocorrência, mantendo a cena do crime isolada até a chegada da Polícia Civil e a Perícia Técnica.

