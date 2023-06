JD1TV: Antes de confronto, bandido reconheceu policial em barbearia do Jardim Morenão

Durante a tentativa de assalto a um agente de saúde, 43 anos, do CCZ (Centro de Controle de Zoonose) em frente a uma barbearia no Jardim Morenão, Iranildo Roa Tomicha, de 24 anos, reconheceu o policial penal e por isso passou a disparar contra ele no estabelecimento, entrando em confronto e levando a pior, morrendo momentos depois.

A informação foi apurada e confirmada pela reportagem do JD1 Notícias, que acompanhou o desfecho da ocorrência em uma residência na rua Francisco Amaral Militão, no Jardim Monumento, em Campo Grande.

Iranildo teria sido atingido por um dos disparos em sua barriga e diante da gravidade, acabou não resistindo. Ele estava na companhia de um comparsa, que havia ficado no veículo enquanto o criminoso cometia o assalto na tentativa de levar a motocicleta do agente do CCZ.

A vítima de assalto ainda foi ferida com um tiro de raspão que pegou em seu rosto. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, por meio da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) e encaminhado para a Santa Casa. Até o momento, não foi divulgado seu quadro de saúde.

Logo após o confronto e ser ferido, o assaltante fugiu e foi praticamente "abandonado" pelo comparsa que chegou a bater palma na casa que seria da mãe de um dos assaltantes.

Na apuração da reportagem, Iranildo seria conhecido pelas práticas delituosas de roubos majorados, conforme consta na sua ficha de antecedentes criminais.

O JD1 Notícias borrou os primeiros segundos do vídeo em virtude do aparecimento de crianças na gravação das câmeras de segurança, respeitando o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

