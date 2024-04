JD1TV: Bebâdo fica pendurado após grade de portão entrar na perna na fronteira

Homem, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido após tentar entrar em casa e ficar com a perna presa no portão. O caso aconteceu durante a manhã desta segunda-feira (29), em Luque, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil.

Conforme as informações iniciais, ele chegou bêbado em casa e ao tentar entrar, pulando o portão ficou pendurado por uma perna, uma vez que a ponta da grade entrou na sua panturrilha.

Vizinhos tiverem que auxiliar serrando a grande a espera da chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Até o momento não foi repassado informações sobre o estado de saúde do homem.

JD1TV: Bebâdo fica pendurado após grade de portão entrar na perna na fronteirahttps://t.co/xgtqY3CQI5 pic.twitter.com/fzzcqyQ0wR — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) April 29, 2024

