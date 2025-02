JD1TV: Bombeiros derrubam corpo de idoso no chão durante resgate

Leandro Marques, de 62 anos, que morreu após ser vítima de um choque elétrico enquanto limpava uma calha no telhado, acabou sendo derrubado pelo Corpo de Bombeiros do segundo andar de um edifício na Avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, zona Sul da cidade de Manaus. O caso aconteceu durante a quarta-feira (19).

Conforme as informações do site CM7 Brasil, por ter falecido na parte superior do prédio, o corpo de Leandro precisaria ser içado pelos militares. Para isso, ele foi amarrado em uma maca, que estava suspensa por uma corda e apoiada em uma escada enquanto a equipe se preparava para a descida.

No entanto, a escada não suportou o peso do corpo e acabou caindo, fazendo o idoso cair ‘de cara’ no chão.

Assista ao vídeo:

