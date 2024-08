JD1TV: Briga entre lojista e motoentregador tem perseguição, ameaça e furto na Capital

Nos últimos três dias, uma confusão envolvendo um motoentregador, de 26 anos, e o dono de uma loja de fogões, de 44 anos, em Campo Grande, acabou viralizando nas redes sociais, que se arrastou com direito a perseguição, ameaças e até furto no estabelecimento comercial na Avenida Duque de Caxias, na Vila Alba.

Tudo teria começado com o suposto atraso da entrega de uma marmita que teria sido pedida pelo comerciante na quarta-feira (21), mas que se transformou em uma perseguição e até mesmo um possível ataque contra o próprio motoentregador partindo do homem, como mostra as imagens da câmera de segurança.

No vídeo é possível perceber que o motoentregador persegue o carro, mas em determinado momento, o lojista desce e passa a perseguir o motoqueiro com uma faca e uma pedra na mão. A situação, inclusive, foi filmada pela esposa do condutor que estava junto no momento.

Nas redes sociais, a namorada do motoentregador expôs o caso e teria falado que o lojista teria uma lista imensa de boletins de ocorrência registrados, muitos em decorrência de violência doméstica. Nos grupos de WhatsApp, houve uma combinação para atacar a loja do comerciante.

Your browser does not support HTML5 video.

Invasão e furto

Já durante a madrugada desta sexta-feira (23), alguns motoqueiros saíram apenas do falatório e partiram para ação, depredando a porta de entrada e jogando rojões dentro da loja de fogões.

Imagens de câmeras de segurança mostram que cinco rapazes, usando capacetes, se aglomeraram em frente ao local. Juntos, eles chutaram a porta e jogaram pedras nas partes de vidro para quebrar. Enquanto uns fazem uso da força, outros acendem rojões para jogar dentro do estabelecimento.

Após isso, eles vão embora. Porém, dois moradores de rua que passavam pelo local viram a ação e aproveitaram a ausência dos autores para invadir a loja. Os dois reviraram o que puderam, abrindo o caixa, armários e gavetas.

Antes de sair do local, eles pegaram dois fogareiros, um fogão e um sapato feminino. Porém, acabaram sendo presos pela Polícia Militar momentos depois, sendo levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como furto.

Veja as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também