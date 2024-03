JD1TV: CÃ¢mera flagra acidente que terminou em morte de mulher no Jardim Noroeste

Foi identificada como Grasiela de Oliveira da Silva, de 33 anos, a mulher que morreu em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (1°), após atingir a sua motocicleta contra a traseira de um veículo Chevrolet Corsa Classic, na rua Frei Caneca, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Pelas imagens encaminhadas para a reportagem, é possível notar que a vítima seguia em alta velocidade, fato que havia sido relatado no boletim de ocorrência. Outro ponto importante é que mesmo com o acidente, o condutor do veículo saiu do local sem prestar auxílio para a mulher.

Ainda pela câmera de segurança, é notório que em determinado momento, o veículo passa a figurar no lado esquerdo da via e a motociclista tenta desviar, vindo para o lado direito, mas ainda assim, atinge a traseira do carro, sendo arremessada contra um gramado existente na rua.

Grasiela não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo do Corpo de Bombeiros chegar ao local para o atendimento médico.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local levantando as informações sobre a dinâmica e chegou a conversar com algumas testemunhas. A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram pelo local e analisaram câmeras de segurança.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e afastar-se do condutor do veículo do local do acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

