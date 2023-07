JD1TV: Câmera flagra momento de acidente que vitimou motociclista na Afonso Pena

Câmeras de segurança registraram o momento em que houve a colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, terminando na morte de Thalisson Weslley Silva dos Santos, de 29 anos.

As imagens confirmam a versão do motorista presente no boletim de ocorrência, indicando que o motociclista teria furado o sinal vermelho da Afonso Pena, no sentido Parque dos Poderes. O condutor da caminhonete, uma Chevrolet S10, seguia rumo bairro pela Rui Barbosa.

A cena mostra que o impacto foi forte e o motociclista acabou arremessado na outra direção da pista e a caminhonete parando na calçada de um comércio, colidindo contra algumas placas.

O acidente aconteceu por volta das 4h da manhã. Com o forte impacto, o rapaz acabou morrendo antes mesmo que as viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegassem ao local do acidente.

Ainda conforme a versão do motorista, ele estava acompanhado de um passageiro que teria presenciado o fato. Além disso, também teria indicado outra testemunha que estaria supostamente parado no sinaleiro, mas que não pôde permanecer no local, pois estaria de viagem.

A Polícia Civil segue investigando o caso. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve pelo local do acidente e auxiliou nos trabalhos.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

