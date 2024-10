JD1TV: Câmera flagra motociclista sendo arremessado em acidente na Brilhante

Saiba Mais Polícia AGORA: Motociclista é resgatado com crânio exposto após acidente na Brilhante

Câmera de segurança flagrou o momento em que acontece o acidente entre um motociclista, de 28 anos, e a motorista de um Hyundai HB20 Sedan, no final da tarde desta terça-feira (15), no cruzamento das ruas Brilhante e Razuk Jorge, em Campo Grande, onde o rapaz ficou com o crânio exposto e sofreu outras lesões, que o deixaram em estado grave.

Nas imagens é possível notar que os dois veículos seguem pela rua Brilhante, porém, o veículo de passeio está na faixa do meio e tenta realizar a conversão à esquerda para acessar a rua Razuk Jorge.

O motociclista está seguindo pela faixa da esquerda, que também é exclusiva para ônibus, quando não consegue frear e atinge a lateral do carro, que iniciava a conversão. Com a batida, ele é arremessado e para somente na calçada da outra rua.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias no local, de acordo com o Sargento Santos, do Corpo de Bombeiros, o socorro foi acionado e o motociclista foi resgatado consciente, mas com uma exposição da calota craniana e ferimento lacerante na coxa, com exposição de gordura e tecido muscular.

Apesar de estar acordado e lúcido, os ferimentos foram graves e ele foi encaminhado para a Santa Casa da Capital.

