JD1TV: Câmera flagrou movimentação de carro usado em tentativa de homicídio no Serra Azul

Câmera de um estabelecimento comercial flagrou toda a movimentação do veículo, possivelmente um Chevrolet Astra, no final da tarde desta terça-feira (4), que teria sido usado por pistoleiros no atentado contra Douglas de Oliveira Felizardo, de 31 anos, no bairro Serra Azul, em Campo Grande.

Conforme o vídeo recebido pela reportagem, o carro passa lentamente pela rua Rio Brilhante e entra na rua Serra do Madri. Em menos de um minuto, o mesmo veículo retorna e entra na via principal do bairro seguindo em direção ignorado.

A ação foi rápida, mas que resultou em pelo menos 15 tiros contra a vítima, que conseguiu ser socorrida com vida pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para uma unidade hospitalar.

A informação foi repassada pela delegada plantonista Joilce Ramos, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. A Perícia Científica esteve no local recolhendo as cápsulas de pistola 9 milímetros.

Segundo informações colhidas no local e repassadas por testemunhas, Douglas teria se envolvido em uma possível briga em um bar na região e isso teria provocado a retaliação por parte dos atiradores.

A vítima também tem uma extensa ficha criminal, contendo crimes como receptação, furto, tráfico de drogas, homicídio qualificado e duas tentativas de homicídios.

