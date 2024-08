JD1TV: Câmera registrou atirador invadindo comércio para matar rapaz no Aero Rancho

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Rapaz é perseguido e morto a tiros em comércio no Aero Rancho

Câmera de segurança do estabelecimento comercial, na rua Bueno, no Aero Rancho, registrou o momento em que Michael Vitor da Silva, de 21 anos, é perseguido e entra numa mercearia para tentar se esconder. Contudo, o atirador invadiu o espaço e conseguiu o encontrar e o matou com vários disparos de arma de fogo.

O caso, conforme as imagens, aconteceu por volta das 18h30, quando o rapaz é visto correndo em direção ao comércio e entra rapidamente na tentativa de procurar algum lugar para se esconder. Nessa hora, o proprietário não teve qualquer reação ao ver a cena.

Segundos depois, mais precisamente 12 segundos após a entrada da vítima, o atirador aparece com roupa camuflada e um colete, semelhante aos utilizados no paintball. Ele entra, mostra a arma para o comerciante e segue até o banheiro e aos fundos do local, onde encontra Michael.

Após assassiná-lo com pelo menos cinco disparos, ele sai correndo e entra em um Volkswagen Gol, de cor branca e modelo G5, onde estava um comparsa a sua espera. Logo em seguida, fogem em destino ignorado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou pelo local, porém, a vítima não apresentava mais sinais vitais. Foram encontradas pelo menos cinco cápsulas de pistola 9 milímetros no local onde estava o corpo do rapaz.

Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar e Batalhão de Choque estiveram envolvidos nas primeiras investigações sobre o caso.

