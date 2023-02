JD1TV: Câmeras flagram bandidos roubando celulares em ponto de ônibus no Caiobá

Os dois assaltantes, de 26 anos, acusados de cometerem diversos roubos em diferentes localidades de Campo Grande foram presos na tarde de ontem (23) no bairro Caiobá por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

No entanto, imagens de uma câmera de segurança mostrou o momento do crime, quando as vítimas são abordadas pelos autores com armas de fogo. Veja:



Os policiais através de informações locais e imagens da câmera de segurança conseguiram identificar a moto e as características dos autores e tendo recebido através de denúncias que a moto envolvida no roubo estaria trafegando no Bairro Celina Jallad, foram até o local.

Foi dado voz de abordagem a Felipe 26 anos, dono da moto e da arma que confessou que estaria com seu comparsa identificado como Joao Fernando de 26 anos e que efetuaram roubos nas regiões do bairro Caioba, Lageado e outros bairros.

Os dois receberam voz de prisão e a moto CG 160 preta foi conduzida até o pátio da DERF.

