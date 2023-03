JD1TV: CÃ¢meras flagram atirador descarregando arma em rapaz na Rachel de Queiroz

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram toda a ação de um pistoleiro, que em uma motocicleta, efetuou diversos disparos que mataram Jedson Domingues Garais, de 27 anos, na manhã desta segunda-feira (6), na Avenida Rachel de Queiroz, no Aero Rancho.

O crime aconteceu por volta das 9h da manhã, quando a vítima chegava para trabalhar em uma farmácia. Ele também trabalhava como entregador de açaí no período noturno.

Nas imagens é perceptível que Jedson vem pela rua Berta Lúcia e estaciona sua motocicleta no estabelecimento às 9h02:05 e em questões de segundo, já às 9h02:13, o atirador aparece em uma Honda Fan, de cor vermelha, descarregando a arma que seria uma pistola de calibre .40.

Foram efetuados diversos disparos e o pistoleiro deixa o local às 9h02:27. A fuga acontece na contramão da avenida.

A Polícia Militar iniciou rondas na tentativa de achar o suspeito. Ainda não há informações que indiquem a motivação do crime, mas a polícia suspeita de um possível acerto de contas.

Jedson tinha algumas passagens pela polícia, principalmente pelo crime de tráfico de drogas.

A Perícia Científica encontrou pelo menos 11 cápsulas deflagradas na avenida e na calçada, sendo elas foram recolhidas. O delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol esteve presente pelo local.

