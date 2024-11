JD1TV: Casal é flagrado 'funhenhando' na Câmara de Vereadores de Ponta Porã

Um casal, não identificado, foi flagrado tendo momentos ‘calientes’ na Câmara dos Vereadores de Ponta Porã. O caso teria acontecido durante a tarde desta sexta-feira (8).

As imagens foram gravadas por um morador da cidade. No vídeo é possível ver a fachada da Casa de Leis do município, enquanto o cinegrafista comenta o caso em tom de piada: “A Câmara dos Vereadores é diferenciada em Ponta Porã. Alas hein”.

Enquanto isso, a mulher ‘dá a vida’ para agradar o parceiro no momento de amor deles, entre as paredes da instituição. Assista ao vídeo:

