JD1TV: Empresário na Capital é alvo do Gaeco que apura 'rombo milionário'

O empresário André Luiz dos Santos, conhecido como 'Patrola', é um dos alvos da Operação Cascalhos de Areia, deflagrada na manhã desta quinta-feira (15) pelo Gaeco, em Campo Grande, que apura fraudes em contratos de pavimentação e locação de maquinários que deixou um rombo milionário de mais de R$ 300 milhões.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, a empresa ALS com sede na saída para Três Lagoas, foi alvo de busca e apreensão, que fazem parte de um dos 19 mandados que seriam cumpridos pelos agentes, que contou com apoio do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Conforme divulgado pelo MPMS, a operação visa apurar a atuação de uma possível organização criminosa que fraudava os contratos, cometendo crimes de peculato, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) também foi um dos alvos de batida por parte do Gaeco. A reportagem flagrou o momento em que um agente entrava no prédio, no Jardim Monumento, com a missão de conversar com o atual secretário de obras, Domingos Sahib Neto.

Porém, os agentes deixaram o prédio minutos depois pelos fundos em um veículo descaracterizado. Ainda segundo apuração da reportagem, a primeira batida na sede da Sisep aconteceu entre 5h e 6h da manhã, com diversas viaturas cercando o prédio.

O JD1 Notícias procurou a assessoria da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com o intuito de verificar qual teria sido o motivo da busca no prédio da secretaria. Em nota, a secretaria informa que recebeu as equipes da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de Campo Grande, informando sobre o cumprimento de decisão judicial.

"O Município permanece à disposição para qualquer esclarecimento ou fornecimento de informações necessárias aos entes do processo", diz a nota.

Semblante diferente - Enquanto o JD1 esteve na sede da Sisep, alvo de batida do Gaeco, foi possível que alguns funcionários passaram com olhares preocupados e com cabeça baixa após a visita dos agentes.

Veja o momento em que agentes do Gaeco deixam a sede da Sisep:

