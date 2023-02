JD1TV: Envolvido em chacina no MT que matou ex-morador de MS se entrega à polícia

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, segundo envolvido na chacina em Sinop, no Mato Grosso, que matou sete pessoas em um bar, se entregou à polícia na manhã desta quinta-feira (23). Ele estava na sua casa, mas após longa negociação com a DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) decidiu se entregar.

Durante a prisão, ele argumentou que chegou a dizer para o comparsa, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morto em confronto com o BOPE (Batalhão de Operações Especiais), que era para "poupar vidas". Ele tentou justificar que ainda não tinha intenção de matar nenhuma criança.

Na negociação, ele pediu a presença do seu advogado e que gostaria de ter sua integridade física preservada, conforme noticiado pelo site RD News.

“Ele está arrependido, mas não entrei nesse mérito com ele. Mas é visível o estado que ele conversa e sem dúvida ele está bem arrependido”, afirmou o advogado do suspeito logo após a prisão.

Morte

Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, um dos suspeitos de ter cometido uma chacina em um bar no município de Sinop ontem (21), morreu durante um confronto com o Bope de Mato Grosso.

De acordo com sites locais, ele foi a cerca de 15 quilômetros da cidade após denúncias anônimas revelarem a localização de Ezequias nesta quarta-feira (22). Ao chegar no local indicado, o homem abriu fogo contra a equipe que revidou o acertando.

Com ele, foi apreendida uma pistola ponto 40, que foi encaminhada à perícia. Ezequias tem passagem por porte de arma ilegal, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça, além de possuir um mandado de prisão em aberto.

Sul-mato-grossense entre os mortos

O empresário, Josué Ramos Tenório, 48 anos, era morador de Mato Grosso do Sul. Ele foi criado em Fátima do Sul. Ele era conhecido como "Zué" e Familiares ainda residem na cidade, inclusive, um cunhado tem um estabelecimento comercial na região.

