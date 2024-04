JD1TV: Homem que colocou fogo na ex-mulher se joga da ponte após cometer crime

Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos, que havia incendiado sua ex-mulher, Michele Pinto da Silva, de 39 anos, na plataforma da estação de trem Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro, tirou a própria vida horas depois. Ele se jogou da ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira (9) ,após enviar um áudio para os amigos dizendo que reconhecia a gravidade do que havia feito, mas que não tinha mais jeito. No audio, ele diz que “deixou o inimigo entrar na mente dele” e que iria fazer “mais uma besteira”.

O crime, classificado como tentativa de feminicídio, deixou Michele com 90% do corpo queimado, lutando pela vida em estado gravíssimo no Hospital Municipal Rocha Faria após passar por uma cirurgia de emergência.

Segundo relatos, Edmilson não conseguia aceitar o término do relacionamento com Michele, e sua atitude brutal foi o desdobramento dessa falta de controle e respeito pelo espaço e vontade da ex-companheira. Essa não foi a primeira vez que ele demonstrou comportamento violento, havendo relatos de invasões à residência da vítima e danos materiais anteriores.

Após cometer o crime, Edmilson fugiu pela linha férrea, desencadeando uma busca intensa das autoridades para capturá-lo. No entanto, sua jornada trágica teve um desfecho ainda mais devastador quando, em um ato desesperado, ele se dirigiu à Ponte Rio-Niterói e tirou sua própria vida, lançando-se do alto da estrutura. Seu corpo foi encontrado horas depois, encerrando um capítulo de horror e violência. Veja:



*Com informações do portal CM7Brasil.

