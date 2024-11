JD1TV: Jovem morre ao bater moto no meio-fio de rua sem iluminação na Moreninha

Augusto Henrique Amorim De Oliveira, de 21 anos, morreu ao bater a moto no meio fio e cair na ‘Avenida Nova’, que liga o Bairro Moreninha II ao Itamaracá, em Campo Grande. Informações de populares que viram o acidente apontam que ele estava empinando a moto, além de fazer manobras perigosas na via.

Conforme o boletim de ocorrência, o irmão da vítima contou que foi informado sobre o acidente pela sua mãe. Ao chegar no local, encontrou um brigadista prestando os primeiros socorros ao rapaz, enquanto aguardavam a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Enquanto esperavam, a testemunha viu uma viatura que seguia para outra ocorrência passando pela rua lateral, mas assim os médicos pararam para prestar os primeiros socorros a vítima, realizando manobras de reanimação até a chegada do suporte avançado do Corpo de Bombeiros.

Rapidamente os militares assumiram os procedimentos e levaram Augusto para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na unidade de saúde.

Para as autoridades, o irmão do rapaz informou ainda que sabia apenas que ele teria perdido o controle da moto, batido no recuo do meio fio, não tendo mais detalhes sobre o ocorrido. Entretanto, através das redes sociais, uma mulher contou que viu o momento em que Augusto estava empinando a motocicleta e fazendo manobras perigosas na via.

“Gente eu estava passando bem na hora que aconteceu o acidente, estava de Uber com meus filhos e quase fomos vítimas da irresponsabilidade dele. Quando entramos na via ele estava empinando a moto, ai se desequilibrou e caiu. Foi muito feio. A moto veio para cima do carro e se o motorista não fosse rápido e desviasse da moto tinha pego bem na lateral onde estava eu e meu filhos [SIC]”, disse a mulher.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para ir até o local do acidente, realizando os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como morte a esclarecer, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Assista a um vídeo divulgado na página Moreninha Mil Grau, que mostra o socorro:

Your browser does not support HTML5 video.

