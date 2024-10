JD1TV: Ladra de bicicletas ataca novamente em Campo Grande

A mulher que "roubou" uma bicicleta na semana passada fez uma vítima durante a noite de segunda-feira (7). Para você, leitor, que perdeu a saga, vamos lá:

Uma mulher, ainda não identificada, está ‘fazendo um limpa’ nas bicicletarias de Campo Grande. Na noite de sexta-feira, dia 4 de outubro, ela roubou um velocípede avaliado em R$ 2 mil.

Depois de passar o final de semana com o produto, ela foi até uma loja parceira para ‘fazer um ajuste’, momento em que foi reconhecida e a bicicleta recuperada para ser devolvida. Porém, como as testemunhas não conseguiram acionar a Polícia Militar, a autora acabou sendo liberada.

De imediato as características dela começaram a ser repassadas por donos de lojas, para que ficassem atentos. Acontece que, apesar da rapidez, o dono da bicicletaria ‘Top Bike’ não conseguiu ver a mensagem e acabou sendo vítima da ‘ladra de bicicletas’.

Assim como no final da tarde de sexta, ela chegou no estabelecimento olhando os produtos e pediu para dar uma volta. Nisso, aproveitou para fugir do local. “Acabou de entrar uma mulher aqui na minha loja e sumiu com a bicicleta. Acredita? Estou achando que é a mesma mulher. Peguei uma bicicleta pra sair atrás dela, mas ela sumiu. ‘Virou um peido’. Acredita nisso?”, disse o proprietário indignado.

Por meio das redes sociais, o JD1 foi informado que a autora passou por seis comércios diferentes. Mais vídeos da mulher estão sendo repassados via internet. Assista:

