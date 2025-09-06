JD1TV: Motociclista que colidiu com carro de aplicativo morre no Hospital da Vida

A motociclista vítima de um acidente grave em Dourados na manhã deste sábado (6), teve a morte confirmada no início da tarde. Ela havia sido encaminhada para o Hospital da Vida.
A colisão ocorreu pela manhã no cruzamento da Avenida Marcelino Pires por onde seguia o Toyota Etios com a Rua Ediberto Celestino de Oliveira, via na qual seguia a motociclista. Os veículos colidiram e o condutor do carro, que trabalha em corridas por aplicativo alegou que o semáforo estava verde para sua passagem.
Com a confirmação do óbito, Dourados chega a três mortes no trânsito em menos de uma semana.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Vendedor de frutas morre após desabamento de muro em Rio Negro
Polícia
Mulher fica gravemente ferida após colisão com carro de aplicativo em Dourados
Polícia
PRF apreende 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Bataguassu
Polícia
Uma criança e dois adolescentes morrem em incêndio de residência; cinco ficam feridos
Polícia
Agente rodoviário morre ao ser atropelado enquanto retirava animais da pista na BR-110
Polícia
Homem é encontrado morto com sinais de agressão em terreno baldio de Dourados
Polícia
PRF apreende mais de 225kg de maconha e prende motorista em Mundo Novo
Polícia
Solta meu cabelo! Mulheres saem no tapa após acusação de envolvimento com ex
Polícia