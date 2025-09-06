Menu
JD1TV: Motociclista que colidiu com carro de aplicativo morre no Hospital da Vida

A colisão ocorreu pela manhã no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Ediberto Celestino de Oliveira em Dourados

06 setembro 2025 - 14h36Sarah Chaves    atualizado em 06/09/2025 às 14h40
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

A motociclista vítima de um acidente grave em Dourados na manhã deste sábado (6), teve a morte confirmada no início da tarde. Ela havia sido encaminhada para o Hospital da Vida.

A colisão ocorreu pela manhã no cruzamento da Avenida Marcelino Pires por onde seguia o Toyota Etios com a Rua Ediberto Celestino de Oliveira, via na qual seguia a motociclista. Os veículos colidiram e o condutor do carro, que trabalha em corridas por aplicativo alegou que o semáforo estava verde para sua passagem.

Com a confirmação do óbito, Dourados chega a três mortes no trânsito em menos de uma semana.
 

 

