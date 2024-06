JD1TV: Motorista morre após bater de frente com caminhão boiadeiro na BR-262

Um motorista ainda não identificado, morreu após sofrer um grave acidente no KM-122, da BR-262, próximo a Água Clara. Ele voltava para a cidade de Três Lagoas, onde morava, dias após comprar o carro em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, o condutor estava em um veículo de passeio quando acabou colidindo contra um caminhão boiadeiro. A suspeita é que o condutor teria tentado realizar uma ultrapassagem, mas não teve sucesso.

Para as autoridades policiais, que atenderam a ocorrência, o motorista do caminhão detalhou que ao ver o carro se aproximando, chegou a tentar desviar, indo parar na vegetação às margens da estrada, no entanto, a colisão aconteceu mesmo assim.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos, uma vez que ficou preso as ferragens, e faleceu ainda no local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil estiveram na cena do acidente, fazendo os levantamentos iniciais sobre a ocorrência.

Assista a um vídeo gravado por motoristas que passavam pelo local e encaminharam as imagens para o Portal Água Clara:

