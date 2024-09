JD1TV: Mulher atravessa fora da faixa, é atropelada e sai intubada na rua Ceará

Mulher, de 54 anos, foi socorrida em estado grave na manhã desta segunda-feira (30), após ser atropelada por um veículo Citroën C3 na rua Ceará, próximo ao cruzamento com a rua Paraná, na região do Santa Fé, em Campo Grande.

Ela precisou ser intubada ainda no local por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), antes de ser encaminhada para o hospital da Santa Casa.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que o erro seria da própria pedestre ao atravessar fora da faixa de pedestre. A delegada Joilce Ramos informou que a motorista, uma jovem, de 22 anos, deve ser ouvida na delegacia, mas será liberada diante do fato e da análise da câmera de segurança.

As imagens, inclusive, corrobora com a narrativa, uma vez que a pedestre tenta atravessar a via, uma das mais movimentadas da cidade, e fica indecisa ao prosseguir ou retornar, quando é atropelada pelo veículo, que saia da rua Paraná e fazia a conversão à esquerda para acessar a rua Ceará.

A condutora do veículo é habilitada e está com a documentação do veículo em dia. Ela ficou bastante abalada com o acidente e precisou ser amparada no local, onde chorava bastante.

Diante do acontecimento, a rua Ceará está fechada para o trabalho da Polícia Científica para trabalho de praxe e análise do local. Após isso, ela será liberada pela polícia para o fluxo normal.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também