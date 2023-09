JD1TV: Pastor é flagrado se masturbando enquanto olha menina de 10 anos em igreja

Um pastor de 44 anos foi preso na terça-feira (26), em Porangatu, no norte goiano, suspeito de estuprar uma criança de 10 anos. O homem foi flagrado, por uma testemunha, enquanto se masturbava ao observar a menina.

Conforme o site Metrópoles, a testemunha filmou a ação e entregou as imagens à polícia, que deu início as investigações logo em seguida. O delegado Danilo Macedo, responsável pelo caso contou que a casa do homem e a da criança ficam no mesmo terreno da igreja que frequentavam.

O delegado contou ainda que o homem é um líder de louvor e também tinha funções administrativas no templo. O suspeito morava em uma casa cedida pela instituição religiosa.

Após o crime, a criança estaria passando por momentos difíceis. E ao ver o homem, a menina chorou e tremeu. Ela foi encaminhada para acompanhamento psicológico.

Conforme Macedo, após a divulgação do vídeo foi constatado que o homem tentou agarrar a criança. O delegado explicou também que nesta ocasião a criança conseguiu de desvencilhar do líder. O autor tinha o costume de tentar observar a menina durante o banho, jogava lanterna na casa, à noite, tentou entrar na casa e a criança precisou trancar a porta já que estava sozinha na residência.

Depois da prisão, outras 15 pessoas procuraram a delegacia para denunciá-lo. Por causa da possibilidade de ter mais vítimas, a polícia divulgou a imagem do homem. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Assista as imagens:

