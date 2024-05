JD1TV: Pintor que matou pecuarista em Santa Rita do Pardo é preso pela Polícia Civil

O pintor, de 52 anos, que matou o pecuarista Deusdedit Niedo Patriota, de 49 anos, na noite de terça-feira (21), após ter um desentendimento com um pintor, de 52 anos, em um bar, na rua Julião de Lima Maia, em Santa Rita do Pardo, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (23).

Conforme a apuração da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Santa Rita do Pardo, o autor e a vítima estavam no bar quando tiveram um desentendimento por conta da aquisição do carro de Deusdedit.

O autor contou as autoridades que houve um mal entendido, pois Deusdedit teria se sentido ofendido, achando que ele tinha o chamado de arrogante, mas ele só estava elogiando a compra do novo carro da vítima.

Durante a confusão, o homem pegou uma faca e matou Deusdedit com um golpe no peito.

A prisão do autor, já na manhã de hoje, foi fruto do trabalho rápido das autoridades, como destacou o delegado Lúcio Marinho, titular da Delegacia de Santa Rita do Pardo. “Ressalta-se que a prisão só foi possível graças à rápida atuação dos agentes da persecução penal, de modo que, na manhã seguinte, solicitei a prisão preventiva, que teve parecer favorável do Ministério Público no mesmo dia, tendo sido deferida hoje pelo Poder Judiciário e cumprida por nossas equipes”.

O autor encontra-se preso e à disposição da justiça. A pena máxima cominada ao crime pelo qual ele é investigado pode chegar a 30 anos de reclusão.

